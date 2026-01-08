Xiaomi представила на глобальном рынке смартфон POCO M8 Pro. Он получил ёмкий аккумулятор, достойные технические характеристики и плавный OLED-дисплей, при этом сохранив доступную цену. Ниже — всё, что нужно о нём знать.

POCO M8 Pro оснащён крупным 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой высокочастотного ШИМ-затемнения 3840 Гц, а также DC Dimming. Дисплей сертифицирован по стандарту Dolby Vision, обеспечивает пиковую яркость до 3200 нит и защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 7s Gen 4, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR4X объёмом до 12 ГБ и накопителем UFS 2.2 ёмкостью до 512 ГБ. Из коробки устройство работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. В плане камер POCO M8 Pro предлагает основной модуль на 50 Мп с сенсором Light Fusion 800 размером 1/1,55 дюйма, а также 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Фронтальная камера на 32 Мп предназначена для селфи и видеосвязи.

Среди других особенностей смартфона — расширенная защита от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 и поддержка двух nano-SIM-карт.





POCO M8 Pro доступен в трёх цветах: серебристом, чёрном и зелёном. Базовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя оценена в 299 долларов, а конфигурация 12 ГБ + 256 ГБ стоит 359 долларов.