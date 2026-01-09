Компания Acer анонсировала сразу несколько новых устройств на выставке CES 2026, среди которых оказался мини-ПК Veriton RA100. Новинка оснащается процессором Ryzen AI Max+ 395 — одним из самых производительных APU линейки Strix Halo. Чип включает 16 ядер Zen 5 и нейропроцессор, обеспечивающий до 50 TOPS вычислительной мощности для задач искусственного интеллекта.

В состав этого APU также входит интегрированная графика Radeon 8060S — на данный момент самая мощная iGPU от AMD. Согласно тестам, её производительность сопоставима с мобильной видеокартой RTX 4070, благодаря чему Acer Veriton RA100 способен уверенно справляться с играми в разрешениях 1080p и 1440p без дискретной видеокарты.

Acer подчёркивает, что система может быть оснащена до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с четырёхканальным режимом работы. Это позволяет запускать и обрабатывать ИИ-модели с числом параметров до 120 миллиардов. Также заявлена поддержка накопителей объёмом до 4 ТБ и весьма богатый набор портов.

В конфигурацию разъёмов входят два порта USB4 со скоростью до 40 Гбит/с, три USB 3.2 Gen 2 Type-A, два USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1, DisplayPort и сетевой порт LAN. Для беспроводного подключения предусмотрены Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Отдельное внимание производитель уделил системе охлаждения. Veriton RA100 поддерживает три режима TDP, которые позволяют адаптировать производительность и энергопотребление под различные сценарии работы — от повседневных задач до ресурсоёмких вычислений.





Среди других особенностей мини-ПК — элегантный корпус, встроенные функции Copilot+ для работы с ИИ и слот для замка Kensington, что делает устройство удобным для использования в офисах и общих пространствах.

Acer пока не раскрыла стоимость Veriton RA100, однако подтвердила, что мини-ПК поступит в продажу в первом квартале 2026 года.