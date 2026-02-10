Компания Acer выпустила в Китае новый игровой настольный компьютер Predator Orion 7000, оснащённый процессором Intel Core Ultra 9 285K и видеокартой GeForce RTX 5080. Устройство поступило в продажу по цене около 4333 долларов.

В основе системы лежит процессор Intel Core Ultra 9 285K с 24 ядрами, из которых 8 являются производительными, а 16 — энергоэффективными. Максимальная частота в режиме Boost достигает 5,7 ГГц. Процессор оснащён встроенным NPU, предназначенным для ускорения задач, связанных с ИИ, включая игры, работу и создание контента. В паре с ним используется чипсет Z890, а лимит мощности PL1 установлен на уровне 200 Вт для стабильной длительной производительности.

За графику отвечает видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 с памятью GDDR7 и поддержкой DLSS 4 с многокадровой генерацией. Заявленная производительность в задачах искусственного интеллекта достигает 1800 TOPS.

Для охлаждения Acer применяет фирменную систему FrostBlade X360. В корпусе установлен 360-мм жидкостный кулер «всё в одном» и три вентилятора с ARGB-подсветкой. Корпус оснащён панорамными боковыми панелями из закалённого стекла с EMI-экранированием и подсветкой на 16,7 млн цветов, настраиваемой через приложение PredatorSense. В конструкции также используется 85% переработанного пластика PCR.

Компьютер комплектуется 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 с возможностью расширения до 128 ГБ благодаря четырём слотам DIMM. Для хранения данных предусмотрен SSD объёмом 2 ТБ, один слот M.2 PCIe Gen5, два слота M.2 PCIe Gen4, а также горячая замена SSD. Дополнительно доступны два отсека под 3,5-дюймовые жёсткие диски.





Набор интерфейсов включает Thunderbolt 4, порты USB 3.2 Gen1 и Gen2 Type-A, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort, Ethernet RJ45 и Wi-Fi 6E. На верхней панели расположены три порта USB-A 3.2 Gen1, один USB-C 3.2 Gen1 и аудиоразъём 3,5 мм. Также заявлена поддержка пространственного звука DTS:X Ultra.