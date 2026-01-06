Компания Acer анонсировала обновлённые ноутбуки Aspire 14 AI и Aspire 16 AI в рамках выставки CES 2026. Новинки стали развитием моделей Aspire с чипами Lunar Lake, показанных на IFA 2025, и теперь оснащаются новейшими процессорами Intel Core Ultra 9 серии 300 (Panther Lake-H).

Обе модели относятся к классу Copilot+ PC и построены на базе Intel Core Ultra 9 386H. Конфигурации предусматривают до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 2 ТБ SSD-накопителя формата M.2 NVMe.

Acer Aspire 14 AI

Acer Aspire 14 AI получил 14-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Цветовой охват составляет 45% NTSC. Покупатели смогут выбрать сенсорную или обычную версию экрана, а также OLED-панель. Aspire 16 AI предлагает аналогичные варианты, но с увеличенной диагональю 16 дюймов. Петли обоих ноутбуков позволяют раскрывать крышку на 180 градусов.

Среди общих характеристик — ИК-веб-камера с разрешением 1080p и физической шторкой приватности, массив из трёх микрофонов, стереодинамики с поддержкой DTS Audio, два порта Thunderbolt 4, два USB Type-A, HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъём. За беспроводное подключение отвечает модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 65 Вт·ч.

Acer Aspire 16 AI

Особый акцент Acer делает на встроенные ИИ-функции. В ноутбуках реализован центр Acer Intelligence Space, а также технологии Acer PurifiedVoice и PurifiedView для улучшения качества звука и изображения во время видеозвонков. Дополняют набор функция Acer My Key для быстрого доступа к пользовательским действиям и Live Captions для создания субтитров в реальном времени.





Продажи Acer Aspire 14 AI (A14-171M/T) и Aspire 16 AI (A16-171M/T) начнутся в июне-июле 2026 года. Стоимость устройств будет объявлена ближе к старту продаж.