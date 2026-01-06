На выставке CES 2026 компания Acer анонсировала новый умный аксессуар для дома — проектор Vero HL1820. Новинка ориентирована на домашние кинотеатры и геймеров и использует современный RGB-лазерный источник света с поддержкой 4K UHD и HDR.

Acer Vero HL1820 — это 4K-проектор с разрешением 3 840 × 2 160 пикселей и соотношением сторон 16:9. Яркость достигает 5 500 RGB-лазерных люменов, при этом стандартная яркость составляет 2 000 ANSI-люменов, а в экономичном режиме — 1 600 ANSI-люменов. Проектор оснащён фирменной RGB-лазерной технологией Acer с независимыми красным, зелёным и синим диодами, что обеспечивает высокую точность цветопередачи и чистый свет.

По заявлению компании, Vero HL1820 охватывает 106% цветового пространства BT.2020, предлагая сверхширокий цветовой охват и реалистичную картинку в каждом кадре. Проектор поддерживает коэффициент проекции 1.4-2.24, 1.6-кратный зум и рассчитан на вывод максимально чёткого изображения в различных условиях установки.

Лазерный источник света рассчитан на срок службы до 30 000 часов без обслуживания и потребляет на 50% меньше энергии по сравнению с традиционными ламповыми проекторами. Для удобства установки предусмотрены коррекция трапеции по четырём углам, горизонтальная и вертикальная коррекция, а также поддержка 360-градусной проекции.

В плане интерфейсов Acer предлагает два порта HDMI 2.0 с поддержкой HDCP 2.0, 3,5-мм аудиоразъём, USB-A с выходом питания 5 В / 1,5 А и USB-C с выходом 5 В / 0,5 А. Дополняют картину встроенные 15-ваттные динамики, динамическая контрастность до 3 500 000:1 и низкий уровень шума — всего 29 дБ в эко-режиме.





Габариты проектора составляют 286 × 216 × 115,5 мм, а вес — около 2,9 кг, что делает его сравнительно компактным для лазерной 4K-модели.

Цена Acer Vero HL1820 составляет 1 499 евро. В продаже проектор появится в марте.