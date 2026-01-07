Компания Razer анонсировала Project Motoko — необычную аудиогарнитуру, предназначенную как для повседневного использования, так и для специалистов, занимающихся обучением искусственного интеллекта.

Устройство можно описать как AR-гарнитуру без экрана. В неё встроены две камеры, благодаря которым ИИ «видит» всё, что видит пользователь, в режиме реального времени и может отвечать на вопросы об окружающем мире. Project Motoko поддерживает работу с различными ИИ-платформами, включая Gemini, Grok и OpenAI.

Взаимодействие с ИИ происходит голосом — в гарнитуре используются встроенные микрофоны ближнего и дальнего действия, позволяющие точно улавливать речь и звуки со всех сторон. Ответы ИИ воспроизводятся через полноразмерные динамики в наушниках. В основе устройства лежит процессор Snapdragon, обеспечивающий локальную обработку данных, а также возможности, связанные с ИИ и XR, хотя конкретные характеристики не раскрываются.

Помимо помощи в повседневных задачах — например, пересказа текста в поле зрения пользователя или ответов на вопросы о предметах вокруг — Project Motoko может применяться и для обучения гуманоидных роботов. Камеры размещены примерно на уровне глаз, что позволяет максимально точно передавать визуальную перспективу человека. Благодаря этому гуманоидные системы могут учиться повторять человеческие действия с высокой точностью.

Razer сообщает, что заинтересованные пользователи и разработчики уже могут подписаться на уведомления о начале доступности Project Motoko.



