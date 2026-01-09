Компания Xiaomi без лишнего шума расширила свою аудиолинейку, представив в Китае новую звуковую панель Redmi Soundbar Speaker 2 Pro. Новинка предлагает мощное звучание, беспроводной сабвуфер и эффектную RGB-подсветку. Ниже — основные особенности устройства.

Redmi Soundbar Speaker 2 Pro состоит из основной звуковой панели и отдельного беспроводного сабвуфера, который обеспечивает более насыщенные низкие частоты без необходимости прокладывать кабель между компонентами. Сабвуферу по-прежнему требуется отдельное питание, однако беспроводное подключение к саундбару позволяет свободно размещать его в комнате. Такое решение хорошо подойдёт для рабочего стола, зоны развлечений, угловых пространств и других компактных помещений.

Внутри самой звуковой панели установлены четыре излучателя: два активных динамика и два пассивных радиатора. Они направляют звук под углом 53 градуса, что позволяет более точно передавать аудиосигнал прямо к слушателю и снижать искажения при размещении на столе. Сабвуфер оснащён 96-миллиметровым динамиком, способным воспроизводить низкие частоты вплоть до 60 Гц.

Одной из самых заметных особенностей нового саундбара стала встроенная RGB-подсветка в основном блоке. Она поддерживает шесть различных световых эффектов и может динамически синхронизироваться с воспроизводимой музыкой, добавляя устройству визуальную привлекательность.

Для беспроводной передачи звука система поддерживает Bluetooth 5.3. Также предусмотрены USB-порт и стандартный разъём для наушников. Redmi Soundbar Speaker 2 Pro уже поступил в продажу в Китае по стартовой цене 71 доллар.



