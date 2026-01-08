Компания Ayaneo известна прежде всего своими портативными игровыми ПК, однако в последние годы она активно осваивает и другие направления — от Android-консолей до экспериментального смартфона Pocket Play с выдвижным экраном. Помимо этого, у бренда появилась собственная линейка мини-ПК, которую теперь пополнила новая модель AM03.

Впервые AM03 была показана в июле 2025 года и стала четвёртым мини-ПК Ayaneo после моделей AM01, AM02 и AM01S, выпущенных в августе. Если предыдущие устройства делали ставку на ретро-дизайн, то AM03 полностью отказывается от этой концепции. В самой Ayaneo описывают новинку как устройство, сочетающее художественный дизайн и высокую производительность.

На практике AM03 оснащён процессором Intel Core i9-12900H из серии Alder Lake-H. Этот чип был представлен более четырёх лет назад и сочетает 6 производительных и 8 энергоэффективных ядер, а также встроенную графику Xe Graphics G7 с 96 исполнительными блоками. При отсутствии поддержки внешней видеокарты мини-ПК вряд ли справится с современными AAA-играми — запуск возможен разве что в разрешении 720p и на низких настройках графики.

Набор интерфейсов у AM03 довольно богатый. В устройстве предусмотрены DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и два сетевых порта Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с. Базовая версия Ayaneo AM03 продаётся за 399 долларов и поставляется без оперативной памяти и накопителя. Также доступна конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 512 ГБ по цене 499 долларов.