Компания Casio расширяет свою премиальную линейку G-Shock, представив новую модель MRG-B2100D-2A. Часы относятся к высококлассной серии MR-G и развивают узнаваемый дизайн линейки 2100, сочетая его с традиционными японскими мотивами и передовыми материалами.

Источником вдохновения для новинки стала пятиэтажная пагода на горе Хагуро в префектуре Ямагата. Примечательно, что это место находится недалеко от «материнского завода» Casio, где производятся часы серии MR-G. Сама пагода была построена ещё в X веке и в 1960-х годах получила статус национального достояния Японии.

Casio отмечает, что глубокий индиговый цвет циферблата передаёт образ пагоды, окутанной утренним туманом на рассвете. Этот оттенок синего, традиционно известный как hanada-iro, меняет своё восприятие в зависимости от освещения и угла обзора.

Как и другие модели MR-G, основанные на дизайне 2100, MRG-B2100D-2A сохраняет фирменную восьмиугольную форму корпуса. Циферблат украшен узором, вдохновлённым техникой kigumi — традиционным японским способом соединения деревянных элементов без гвоздей. Благодаря этому поверхность выглядит многослойной и объёмной, а не плоской.

В плане материалов модель полностью соответствует статусу флагмана MR-G. Корпус и безель выполнены из титанового сплава Ti64, а верхняя часть безеля изготовлена из материала Cobarion, известного своей исключительной твёрдостью и зеркальным блеском. Браслет сделан из сплава DAT55G, а вся конструкция покрыта карбидом титана для повышения устойчивости к царапинам.





Размеры корпуса составляют 49,5 × 44,4 × 13,6 мм, а вес часов — 122 грамма.

Функционально MRG-B2100D-2A предлагает полный набор возможностей, ожидаемых от Casio такого уровня. Часы поддерживают солнечную зарядку Tough Solar, радиосинхронизацию Multi-Band 6, Bluetooth-подключение к смартфону, оснащены сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, автоматическим календарём, индикацией даты и дня недели, а также светодиодной подсветкой.

Цена новинки составляет примерно 3 632 долларов.