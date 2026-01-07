Компания Razer анонсировала Project Ava — голографического ИИ-компаньона, предназначенного для пользователей компьютеров под управлением Microsoft Windows. Устройство оснащено динамиком, микрофонами дальнего действия, HD-камерой и светодиодной подсветкой.

Project Ava проецирует трёхмерного аватара на 5,5-дюймовый голографический дисплей, с которым пользователь может разговаривать и взаимодействовать. Вместе с устройством будет доступно несколько аватаров, каждый из которых обладает собственным характером и манерой общения. Все аватары анимированы, поддерживают мимику и отслеживание движений глаз, что делает общение более живым и естественным.

На старте аватары будут работать на базе ИИ Grok от компании xAI, однако в будущем Razer планирует расширить список поддерживаемых ИИ-платформ. Project Ava задуман как постоянный цифровой спутник, доступный пользователю в любое время — во время игр, работы и повседневной жизни.

В игровом режиме голографический компаньон может реагировать на успехи игрока, отвечать на вопросы по ходу игры и подсказывать стратегии. Вне игр он способен помогать с повседневными задачами: вести список дел, напоминать о важных событиях и помогать формировать более здоровые привычки. В рабочей среде Project Ava может участвовать в разработке проектов, анализе данных и обеспечивать живой перевод.

Выход устройства в продажу ожидается во второй половине 2026 года, при этом окончательная цена пока не объявлена.



