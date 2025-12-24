61 616857 lenovo mobile logo symbol vectors free download lenovo
Компания Lenovo планирует удивить посетителей CES 2026 не только новыми ПК. По данным издания Windows Latest, производитель собирается показать необычный комплект из клавиатуры и мыши, которые могут работать без подключения к розетке или подзарядки.

Речь идёт о концепте под названием Lenovo Self-Charging Kit Concept. Главная особенность набора — питание от солнечной энергии. При этом устройства способны получать энергию не только от солнечного света, но и от обычного искусственного освещения в помещении. Lenovo, как утверждается, использует новое поколение технологий светосбора, позволяющее непрерывно питать периферию даже при освещённости всего около 50 люкс.

Для сравнения, небольшие солнечные панели, которые обычно используются в калькуляторах, требуют порядка 200-500 люкс для нормальной работы. Это означает, что решение Lenovo потенциально может работать практически в любом офисе или доме.

На опубликованном изображении видно, что солнечные панели, вероятно, размещены в верхней части клавиатуры, рядом с блоком стрелок. На мыши источник питания визуально определить сложнее.

Помимо этого, Lenovo готовит ещё один концепт — Adaptable Keyboard Concept. Эта клавиатура, по слухам, сможет изменять характер нажатия клавиш с помощью оптического механизма. Подробностей о принципе работы пока нет, но известно, что сверху будет отдельная панель с индикаторами Wi-Fi, Bluetooth и уровня заряда, а также дополнительный значок в правом верхнем углу.


Также на CES 2026 Lenovo представит уже не концептуальный, а серийный продукт — беспроводной низкопрофильный механический комплект Lenovo 900. Он получит полупрозрачный дизайн и будет доступен в цветах Thunder Grey и Cloud Grey. Сообщается, что клавиатура оснащена фирменными механическими переключателями с четырёхточечной конструкцией для более приятного набора текста, а подключение к нескольким устройствам будет возможно через единый 2,4 ГГц-донгл или по двум Bluetooth-каналам.

