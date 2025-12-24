Компания Lenovo планирует удивить посетителей CES 2026 не только новыми ПК. По данным издания Windows Latest, производитель собирается показать необычный комплект из клавиатуры и мыши, которые могут работать без подключения к розетке или подзарядки.

Речь идёт о концепте под названием Lenovo Self-Charging Kit Concept. Главная особенность набора — питание от солнечной энергии. При этом устройства способны получать энергию не только от солнечного света, но и от обычного искусственного освещения в помещении. Lenovo, как утверждается, использует новое поколение технологий светосбора, позволяющее непрерывно питать периферию даже при освещённости всего около 50 люкс.

Для сравнения, небольшие солнечные панели, которые обычно используются в калькуляторах, требуют порядка 200-500 люкс для нормальной работы. Это означает, что решение Lenovo потенциально может работать практически в любом офисе или доме.

На опубликованном изображении видно, что солнечные панели, вероятно, размещены в верхней части клавиатуры, рядом с блоком стрелок. На мыши источник питания визуально определить сложнее.

Помимо этого, Lenovo готовит ещё один концепт — Adaptable Keyboard Concept. Эта клавиатура, по слухам, сможет изменять характер нажатия клавиш с помощью оптического механизма. Подробностей о принципе работы пока нет, но известно, что сверху будет отдельная панель с индикаторами Wi-Fi, Bluetooth и уровня заряда, а также дополнительный значок в правом верхнем углу.





Также на CES 2026 Lenovo представит уже не концептуальный, а серийный продукт — беспроводной низкопрофильный механический комплект Lenovo 900. Он получит полупрозрачный дизайн и будет доступен в цветах Thunder Grey и Cloud Grey. Сообщается, что клавиатура оснащена фирменными механическими переключателями с четырёхточечной конструкцией для более приятного набора текста, а подключение к нескольким устройствам будет возможно через единый 2,4 ГГц-донгл или по двум Bluetooth-каналам.