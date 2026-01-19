Компания Rapoo официально представила в Китае беспроводную игровую мышь VT3s Max Master Edition. Новинка уже доступна для предзаказа по цене 499 юаней, что эквивалентно примерно 72 долларам.

Мышь построена на двойной платформе Nordic 54H20: один чип установлен в самой мыши, второй — в нано-приёмнике. Оба процессора работают на частоте 320 МГц и выполнены по 22-нм техпроцессу. Такая конфигурация обеспечивает нативную беспроводную связь 2,4 ГГц с частотой опроса до 8 000 Гц, низкую задержку, стабильную работу и высокую устойчивость к помехам. Дополнительно используется фирменная технология V+Wireless 2.0, улучшающая качество сигнала и энергоэффективность.

В основе VT3s Max Master Edition лежит флагманский сенсор PixArt PAW3950 Ultimate с диапазоном чувствительности от 10 до 45 000 DPI с шагом 0,1. Сенсор поддерживает скорость отслеживания до 750 IPS и ускорение до 50G. Пользователю доступны независимые настройки по осям X и Y, регулировка высоты отрыва от поверхности в диапазоне от 0,7 до 1,7 мм с 11 уровнями, корректная работа на стеклянных поверхностях и частота сканирования свыше 20 000 FPS в высокоскоростном соревновательном режиме.

Rapoo оснастила мышь полностью оптической системой ввода. Используются специально настроенные оптические микропереключатели с ресурсом до 120 миллионов нажатий, а также оптический энкодер прокрутки Rayenc, рассчитанный на 2 миллиона циклов.

Мышь поддерживает как проводное подключение по USB-C, так и беспроводной режим 2,4 ГГц. В комплект входит нано-приёмник с поддержкой 8K и световыми индикаторами. Встроенный аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч поддерживает быструю зарядку — одной минуты достаточно примерно для четырёх часов работы. Время автономной работы достигает до 450 часов при частоте опроса 1 000 Гц и около 75 часов при 8 000 Гц.





VT3s Max Master Edition ориентирована на пользователей с маленькими и средними руками и подходит для хвата ладонью или «когтем». Мышь выполнена в асимметричном эргономичном корпусе с выемками под пальцы и узкой центральной частью для лучшего контроля. Она оснащена восемью программируемыми кнопками с встроенной памятью и поддерживает настройку через фирменное ПО Rapoo A Hub для Windows и macOS. Нижняя часть получила тефлоновые ножки из PTFE высокой чистоты (99,95%), обеспечивающие плавное скольжение и точную остановку.