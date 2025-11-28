diHouse начала продажи игровых мышей Rapoo VT2 Max Dual 8K, VT7 Max Dual 8K и геймпада V610M. Новинки ориентированы на растущий рынок: к середине 2025 года продажи геймерских аксессуаров в России достигли 16,2 млрд рублей и превысили 9 млн устройств.

Игровые мыши Rapoo VT2 Max Dual 8K и VT7 Max Dual 8K весят до 53 граммов и используют технологию 8K с моментальным откликом. Алгоритм V+Wireless 2.0 и чипсет обеспечивают до 750 часов работы и несколько вариантов зарядки. В моделях установлен датчик PixArt 3950 с разрешением до 45000 DPI и ресурсом до 120 млн нажатий. Обе мыши выполнены в правосторонней симметричной форме.

Геймпад V610M поддерживает ПК, Nintendo Switch и смартфоны. В комплект входит съемный держатель для мобильного гейминга. Устройство работает до 15 часов и поддерживает проводное подключение, Bluetooth и 2,4 ГГц. Джойстики и триггеры на эффекте Холла повышают точность, вибрация настраивается, доступна функция TURBO и четыре режима RGB-подсветки.

Рекомендованная цена мышей VT2 Max Dual 8K и VT7 Max Dual 8K — 7 490 рублей, геймпада V610M — 4 990 рублей.

Характеристики мышей Rapoo

VT2 Max Dual 8K и VT7 Max Dual 8K оснащены датчиком PixArt 3950 с разрешением до 45000 DPI, поддерживают до 120 млн нажатий и работают без подзарядки до 750 часов. Модели ориентированы на геймеров, которым важны скорость отклика и минимальный вес. Симметричная форма облегчает хват ладонью, когтем или пальцами.





Возможности геймпада V610M

V610M подходит для игр на ПК, Nintendo Switch и смартфонах и поддерживает три типа подключения. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 15 часов, а механика на эффекте Холла увеличивает точность и срок службы. Вибрация меняется в настройках, есть режим TURBO и четыре варианта подсветки.