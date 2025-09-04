Компания diHouse, официальный дистрибьютор электроники и «умных» устройств Xiaomi, вывела на российский рынок новый смартфон Redmi 15C. Модель сочетает крупный экран, ёмкий аккумулятор и современный дизайн, ориентируясь на пользователей, которым нужен надёжный смартфон для повседневных задач.

Дизайн и дисплей

Redmi 15C получил корпус с плавными линиями и 3D-задней панелью, обеспечивающей удобный хват. Смартфон представлен в четырёх цветах: «Полночный чёрный», «Мятный зелёный», «Струящийся синий» и «Искрящийся оранжевый». Последние два оттенка выполнены по технологии двухцветных магнитных чернил и вдохновлены морскими волнами и солнечным светом.





На фронтальной панели установлен 6,9-дюймовый HD+ дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента.

Камера и автономность

Основная камера Redmi 15C оснащена сенсором на 50 Мп с поддержкой ИИ и умеет снимать чёткие фото даже при сложном освещении.





За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч, которого хватает до 22 часов видео или до 82 часов музыки. Поддерживается турбозарядка 33 Вт — до 50% за 31 минуту. Есть и функция реверсивной зарядки для подпитки других устройств.

Производительность и функции

Аппарат работает на процессоре MediaTek Helio G81-Ultra и комплектуется оперативной памятью до 16 ГБ с возможностью расширения хранилища до 1 ТБ. Такой набор обеспечивает комфортную работу с приложениями, лёгкими играми и многозадачностью.





Смартфон интегрирован в экосистему Xiaomi: доступна синхронизация звонков и общий буфер обмена при работе с телефоном, планшетом и ПК.

Дополнительные возможности

Redmi 15C защищён от влаги и пыли по стандарту IP64, а встроенные динамики выдают громкость до 200% от стандартного уровня, что помогает использовать устройство даже в шумных условиях.





Цена и доступность

В России Redmi 15C представлен в трёх конфигурациях:

4 ГБ + 128 ГБ — от 10 490 ₽ , по акции с 4 по 30 сентября — 9 990 ₽ .

, по акции с 4 по 30 сентября — . 4 ГБ + 256 ГБ — от 11 490 ₽ , по акции — 10 990 ₽ .

, по акции — . 8 ГБ + 256 ГБ — от 12 990 ₽, по акции — 12 490 ₽.

Купить смартфон можно в магазинах М.Видео – Эльдорадо, МТС, Билайн, Ozon, Ситилинк.