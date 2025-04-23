На российском рынке появились две новые экшн-камеры от Akaso — Brave 8 Lite и V50 X Cube. Эти компактные и многофункциональные устройства теперь эксклюзивно доступны благодаря компании diHouse, представляющей бренд в России. Камеры ориентированы как на любителей активного отдыха, так и на тех, кто ищет надёжный инструмент для съёмки в сложных условиях.

Akaso Brave 8 Lite: съёмка в 4K и водозащита до 40 метров

Модель Akaso Brave 8 Lite — это высокотехнологичная экшн-камера, способная записывать видео в разрешении до 4K при 60 кадрах в секунду и делать фотографии с детализацией до 20 Мп. Угол обзора в 166 градусов позволяет охватить максимум пространства в кадре, а наличие двух экранов — сенсорного тылового и фронтального — делает камеру идеальной для съёмки видео и селфи.

Функция стабилизации SuperSmooth обеспечивает плавное изображение даже при интенсивных движениях. Камера без дополнительного корпуса выдерживает погружение на глубину до 10 метров, а с защитным кейсом — до 40 метров. Brave 8 Lite поддерживает Wi-Fi на частотах 2.4 и 5 ГГц, управление голосом и подключение через фирменное приложение.

Среди доступных режимов — предзапись HindSight, замедленная съёмка, вертикальное видео, гиперлапс и поддержка внешнего микрофона. В комплект входят два аккумулятора по 1550 мАч, обеспечивающие продолжительную автономную работу.

Akaso V50 X Cube: оптимальный баланс цены и возможностей

Вторая новинка — Akaso V50 X Cube — это экшн-камера с 20-мегапиксельной CMOS-матрицей, предназначенная для записи в разрешениях Full HD, 2.7K и 4K. Электронная стабилизация изображения позволяет получать чёткие кадры даже в самых динамичных условиях. Возможность выбора угла обзора от 70° до 170° даёт гибкость в построении кадра.

2-дюймовый сенсорный дисплей упрощает навигацию по меню и просмотр отснятого материала. Компактный корпус удобно держать в руке, а в комплекте поставляются крепления для шлема и руля. Защищённый кейс позволяет использовать камеру под водой на глубине до 21 метра.

Для подключения предусмотрен micro USB-порт, а также доступна передача данных по Wi-Fi. Съёмный аккумулятор обеспечивает до 145 минут непрерывной видеозаписи, что делает V50 X Cube надёжным партнёром для путешествий и спорта.

Цены и доступность

Ориентировочная розничная стоимость Akaso Brave 8 Lite составляет 20 190 рублей, а модель V50 X Cube обойдётся покупателям в 12 690 рублей. Обе камеры уже доступны в продаже и готовы к эксплуатации в самых экстремальных условиях.