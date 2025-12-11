Несмотря на доминирование SUV на европейских дорогах, компактные хэтчбеки продолжают сохранять свою привлекательность. Opel хорошо понимает важность этого класса, поэтому шестое поколение Opel Astra, представленное в 2021 году, получило обновление в середине жизненного цикла. Цель — усилить позиции модели на фоне растущей популярности кроссоверов и конкуренции внутри собственного модельного ряда.

Главные изменения сосредоточены на передней части автомобиля. Теперь Astra имеет более выразительный дизайн с новой световой подписью. Фирменная решётка Opel Vizor получила расширенные LED-элементы, обрамляющие подсвеченный логотип Opel Blitz. Компания называет этот новый стиль «Opel Compass» — и он станет основой для будущих моделей. Передний бампер также переработан: между воздухозаборниками теперь расположен глянцевый чёрный элемент, который делает облик автомобиля более спортивным и современным. Профиль и корма изменились минимально, но новые 17- и 18-дюймовые диски придают обновлённой Astra свежий и премиальный вид.

Линейка по-прежнему включает два типа кузова: пятидверный хэтчбек и универсал Sports Tourer. Astra продолжает конкурировать в одном из наиболее сложных сегментов Европы — против VW Golf, VW ID.3 и Peugeot e-308. В категории универсалов Sports Tourer соперничает с Peugeot 308 SW, Toyota Corolla Touring Sports и Skoda Octavia Combi, привлекая покупателей, которым нужна вместительность без перехода на SUV.

Салон получил улучшения, направленные на комфорт и удобство. Известные своим удобством сиденья Intelli-Seats теперь доступны во всех комплектациях, а не только в дорогих версиях. Их обивка выполнена из переработанного материала ReNewKnit, а в качестве дополнительных опций предлагаются многоступенчатый подогрев, электропневматическая поясничная поддержка, массаж и память настроек.

Приборная панель сохраняет двойной 10-дюймовый дисплей, но интерфейс стал «чище и интуитивнее», что снижает отвлечённость во время движения.





Важные обновления получила и электрическая версия Astra Electric. Электромотор мощностью 115 кВт (154 л.с.) работает в паре с увеличенной батареей ёмкостью 58 кВт·ч. Это прибавило 34 км к запасу хода — теперь он составляет 454 км. Модель также получила функцию V2L, позволяющую использовать аккумулятор автомобиля для питания внешних устройств — например, электровелосипедов или электроинструментов.

Обновлённая Opel Astra выходит на рынок, где конкуренция остаётся высокой. Ford Focus и Renault Megane покинули сегмент, однако сильные соперники — VW Golf, Peugeot 308, Toyota Corolla и Hyundai i30 — по-прежнему в строю. Премьера рестайлинговой Astra состоится 9 января на автосалоне в Брюсселе. Цены и подробности по рынкам будут объявлены ближе к европейскому старту продаж.