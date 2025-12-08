Smart, некогда известная своими крошечными двухместными автомобилями, окончательно перестала играть в сегменте мини-каров. Каждая новая модель заметно крупнее предыдущей — и гибридный седан Smart #6 EHD не стал исключением. Модель раскрыта благодаря публикации в базе китайского Минпрома (MIIT) и явно нацелена на быстрорастущий сегмент электрифицированных семейных седанов.

Для бренда, когда-то выпускавшего машины, которые занимали половину парковочного места, Smart #6 EHD выглядит настоящим «кабриолетом для вечеринки». Длина кузова — 4,9 м, ширина — 1,92 м, высота — 1,51 м. Колёсная база достигает солидных 2,92 м — это обещает просторный и комфортный салон.

Внешне новинка выглядит современно и выразительно. Спереди — сплошная световая линия по всей ширине кузова и минималистичные воздухозаборники. Скрытые дверные ручки, многоспицевые диски и чистые линии создают премиальное впечатление. Сзади — широкая световая линия, массивный вид и слегка вогнутая крышка багажника, добавляющая глубины дизайну.

Smart #6 EHD — первый седан компании, но не первый гибрид. Силовая установка — фирменная гибридная система Geely NordThor Hybrid 2.0: 1,5-литровый турбомотор в паре с электродвигателем дают суммарно 320 кВт (429 л.с.). Этот же гибрид используется в первом plug-in модели бренда — Smart #5 EHD.

В основе EV-части — аккумулятор LFP от SVOLT или CATL. Заявлено, что заряд с 10% до 80% занимает менее 20 минут, но ёмкость батареи пока не раскрыта. Масса автомобиля зависит от версии: базовая — 1 990 кг, топовая — 2 099 кг.





По данным Smart, запас хода только на электротяге — 285 км, а комбинированный — до 1 810 км по оптимистичному китайскому циклу CLTC. Коробка — трёхступенчатая DHT, заявленный расход топлива — менее 4 л на 100 км.

На крыше установлен блок LiDAR — это намекает на продвинутые системы помощи водителю и, возможно, более высокую автономность. Среди опций — несколько вариантов фар и задних фонарей, окраски суппортов, а также выбор между колёсами на 19 или 20 дюймов.

Премьера Smart #6 EHD ожидается в начале следующего года. Тем самым он присоединится к существующим электромобилям бренда — Smart #1, #3 и #5. Появление крупного семейного седана показывает, что Smart уже давно вышла за границы своей ниши и готова конкурировать с ведущими автопроизводителями.