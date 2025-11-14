Владение электромобилем обычно связано с определённой рутиной. Нужно приехать домой, открыть порт, достать тяжёлый кабель и подключить его. Это несложно, но требует регулярного повторения. Porsche хочет изменить эту привычку в новом Cayenne Electric. Компания представила систему, которая позволяет автомобилю заряжаться без какого-либо взаимодействия с кабелем.

Эта технология называется индуктивной зарядкой. Многие уже используют её в меньшем масштабе, когда заряжают смартфоны на специальной площадке. Porsche взяла тот же принцип и адаптировала его для крупного SUV. Компания утверждает, что стала первым производителем, который предлагает подобный вариант беспроводной зарядки как заводскую опцию.

Система построена просто. Вместо настенного блока используется напольная площадка. Она устанавливается на полу гаража или парковочного места. Её размеры составляют 117 сантиметров в длину, 78 в ширину и 6 в высоту.

Установка тоже несложная: площадку подключают к электросети, и система готова к работе. Внутри автомобиля под передней осью установлен приёмный модуль. Эти два элемента обмениваются данными по встроенному Wi-Fi, используя пароль, чтобы защититься от несанкционированного использования.

Когда машина распознаёт площадку, водитель получает помощь при парковке. На экране Porsche Communication Management появляется специальный режим с камерой и датчиками. Точка на дисплее показывает расположение приёмника, а круг — положение площадки. Водитель должен совместить их. После остановки и постановки автомобиля на парковочный тормоз зарядка начинается автоматически.





Чтобы обеспечить достаточную мощность, инженеры Porsche переработали систему питания. Стандартный ток из сети с частотой 50-60 Гц преобразуется в постоянный, затем снова в переменный, но уже с частотой 85 000 Гц. Это создаёт мощное магнитное поле между катушками в платформе и в автомобиле. Высокая частота позволяет передавать энергию через воздушный зазор до 18 сантиметров.

Эффективность системы превышает 90 процентов. Ей не требуется идеальное совпадение катушек — допустимо смещение до 10 сантиметров. Программное обеспечение автоматически корректирует передачу энергии.

Для безопасности предусмотрены несколько уровней защиты. Если между катушками окажется металлический предмет, он может нагреться, поэтому система автоматически отключается. Есть обнаружение живых объектов: если под автомобиль попадёт животное или человек, зарядка мгновенно прекращается. Дополнительные защитные материалы ограничивают магнитное поле и защищают электронные системы автомобиля.

Эта технология создаёт основу для полностью автоматизированной зарядки. Porsche уже работает над тем, чтобы автомобиль мог самостоятельно заезжать в гараж, выравниваться над площадкой и начинать процесс без участия человека.

Сравнение с существующими системами показывает, что новая технология обеспечивает скорость, сопоставимую с зарядкой уровня Level 2. Мощность составляет 11 кВт, время зарядки аналогично настенным зарядным станциям, а от водителя требуется лишь припарковать машину. Единственное, что нужно установить, — это напольная платформа.

Таким образом, Porsche удалось создать систему, которая сочетает удобство беспроводной зарядки и эффективность традиционной проводной станции, предлагая новый уровень комфорта для владельцев электромобилей.