Последние смартфоны OnePlus поставляются с набором AI-функций, включая инструмент AI Writer, который генерирует текст по заданному запросу. Однако владельцы OnePlus пожаловались, что этот инструмент якобы предвзято относится к Китаю и блокирует определённые темы. Теперь компания дала официальное объяснение.

Пользователи Reddit и Twitter сообщили, что AI Writer отказывался создавать тексты на темы Тибета, Далай-ламы и индийского штата Аруначал-Прадеш. Вместо результата инструмент предлагал пользователю «ввести что-то другое».

OnePlus подтвердила на своём форуме Community, что дело в «технической ошибке», и временно отключила этот инструмент:

«За последние два дня мы получили сообщения о технических несоответствиях в работе AI Writer в приложении OnePlus Notes. Мы оперативно начали внутреннее расследование и вчера поделились предварительной информацией о нашей гибридной архитектуре AI и сотрудничестве с мировыми разработчиками моделей.

Поскольку решение проблемы требует дополнительного времени, мы временно отключаем AI Writer в Notes, чтобы обеспечить стабильный пользовательский опыт. OnePlus остаётся приверженной подходу Community-first, и любое неожиданное поведение является непреднамеренным».

На данный момент подтверждено, что AI Writer действительно отключён. OnePlus не уточняет сроки его повторного запуска.

Понятно, почему смартфоны OnePlus для китайского рынка могут иметь ограничения на определённые темы, но неудивительно, что глобальные пользователи и правительства недовольны наличием таких ограничений за пределами Китая. Отмечается также, что нескольким пользователям ещё несколько дней назад удавалось генерировать тексты по этим темам, что указывает скорее на сбой или региональную особенность, а не на широкомасштабную цензуру.



