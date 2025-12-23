Компания OnePlus начала распространение обновления OxygenOS 16.0.1.305 для смартфона OnePlus 15R в Индии. Это первое программное обновление для данной модели. Обновление предназначено для версии CPH2767_16.0.1.305(EX01) и приносит улучшения стабильности системы, оптимизацию автономности, доработки камеры, а также более надёжную работу беспроводных и сетевых подключений.

В системе улучшена общая стабильность и производительность. OnePlus устранила проблемы с повышенным энергопотреблением в отдельных сценариях, что положительно сказалось на времени работы от батареи. Анимация с эффектом гауссова размытия при открытии и закрытии приложений на главном экране стала более плавной.

Работа камеры и соединений также была улучшена. Камера стала работать стабильнее, а беспроводные подключения теперь надёжнее и совместимы с большим количеством устройств. Улучшена стабильность функций обмена данными при взаимодействии с iPhone. Сетевые соединения также стали более устойчивыми, что обеспечивает более комфортное использование устройства в целом.

Обновление распространяется поэтапно. Сначала его получают ограниченное число пользователей, после чего в течение нескольких дней оно станет доступно всем владельцам смартфона. Набор изменений может незначительно отличаться в зависимости от региона.

Пользователи могут сообщить о найденных ошибках двумя способами. Первый — через приложение OnePlus Community, перейдя в профиль и выбрав раздел «Bug Report». Второй — набрав на смартфоне код *#800#, который открывает инструмент обратной связи.





Если уведомление об обновлении ещё не пришло, его можно проверить вручную, перейдя в настройки: Настройки > Система > Обновление системы. Информации о сроках выхода этого обновления в других регионах OnePlus пока не предоставила.