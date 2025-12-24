OnePlus разрабатывает смартфон OnePlus 15T с экраном около 6,3 дюйма, флагманной производительностью и аккумулятором ёмкостью примерно 7000 мА·ч, что делает его потенциально одним из самых автономных компактных флагманов на рынке.

Компания OnePlus готовит к выпуску новый смартфон OnePlus 15T, который станет продолжением линейки компактных флагманов бренда. Ранее в октябре появлялись сообщения о разработке преемника OnePlus 13T, известного в Индии под названием OnePlus 13S. Теперь стало известно, что компания работает именно над моделью OnePlus 15T.

Согласно появившейся информации, OnePlus не отказалась от планов выпустить компактный флагман, и аксессуары для OnePlus 15T уже находятся на стадии пробного производства. Обычно это указывает на то, что устройство находится на продвинутом этапе разработки и его ключевые параметры уже зафиксированы.

Флагманские характеристики в компактном корпусе

Ожидается, что OnePlus 15T получит дисплей диагональю около 6,31 дюйма, что относит его к категории компактных смартфонов по современным меркам. Экран будет полностью плоским, с узкими и симметричными рамками по периметру. Частота обновления составит 165 Гц — такой же показатель приписывается старшей модели OnePlus 15.

Одним из самых заметных обновлений может стать аккумулятор. Сообщается, что ёмкость батареи OnePlus 15T составит около 7000 мА·ч. Для смартфона с экраном такого размера это крайне высокий показатель, который может обеспечить заметное преимущество по автономности по сравнению с конкурентами.





Также устройству приписывают металлическую рамку корпуса и использование 3D-ультразвукового сканера отпечатков пальцев. По предварительным данным, смартфон будет ориентирован на максимальную производительность и может получить флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Конкуренция и позиционирование

На рынке компактных смартфонов с топовой начинкой OnePlus 15T может занять уникальную нишу. Ожидается, что другие производители также предложат устройства с экранами около 6,3 дюйма и флагманскими чипами, однако сочетание небольших габаритов и аккумулятора на 7000 мА·ч остаётся редкостью.

Ключевым фактором может стать цена. OnePlus 15 стартует примерно с 899 долларов, поэтому версия OnePlus 15T, по ожиданиям, будет заметно доступнее. Это может сделать модель особенно привлекательной для пользователей, которым нужен компактный смартфон без компромиссов по мощности и автономности.

При этом пока неизвестно, выйдет ли OnePlus 15T за пределы китайского рынка. Если компания решит запустить устройство глобально, модель может стать одним из самых интересных предложений в сегменте компактных флагманов и создать серьёзную конкуренцию более дорогим устройствам соперников.