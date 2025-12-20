Несколько дней назад президент OnePlus China Ли Цзе подтвердил, что компания работает над новой линейкой смартфонов под названием Turbo. Слухи о ней появлялись и раньше, а по словам Ли, первое устройство серии «унаследует мощные гены производительности» флагманов OnePlus и при этом предложит лучшую автономность в своём классе.

Теперь стало ясно, чего ожидать от Turbo в плане батареи. Ли Цзе заявил, что смартфон получит самый ёмкий аккумулятор, когда-либо использовавшийся в устройствах OnePlus. Это означает, что он превзойдёт даже OnePlus Ace 6T с батареей на 8 300 мА·ч, который сейчас удерживает рекорд внутри бренда.

По информации одного известного инсайдера, ёмкость аккумулятора составит 9 000 мА·ч, а первый смартфон серии Turbo появится в Китае уже в январе. Тот же источник утверждает, что устройство будет построено на базе процессора Snapdragon 8 Gen 5 — того же чипа, который используется в Ace 6T и в международной версии OnePlus 15R.

Другой инсайдер дополняет картину, сообщая, что на старте серия Turbo будет включать сразу две модели. Обе получат аккумуляторы на 9 000 мА·ч, экраны с частотой обновления 165 Гц и флагманские процессоры серии Snapdragon 8.