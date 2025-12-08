Пользователи мессенджера MAX сообщили о временном сбое: сервис не отправляет сообщения и не устанавливает голосовые вызовы. Сбой проявляется у разных операторов связи и на разных устройствах, что указывает на проблему на стороне платформы.

По сообщениям пользователей, отправленные сообщения остаются в статусе «не доставлено», а попытки позвонить завершаются ошибкой подключения. Некоторые отмечают, что приложение открывается, но не может подключиться к серверу. Официальных объяснений на момент публикации нет, и разработчики не сообщали о технических работах или обновлениях, которые могли бы вызвать перебои. Пользователи сообщают, что не могут звонить и отправлять сообщения, жалоб за последний час — более тысячи.

MAX используется как инструмент для личной и рабочей коммуникации, поэтому сбой затронул широкий круг пользователей. Масштаб инцидента пока оценивается: часть пользователей сообщает о кратковременных восстановлениях работы, но стабильный доступ отсутствует.

Сроки устранения неполадок пока не называются. Мы обновим материал, если появится официальная информация о причинах сбоя и ходе его устранения.