Пользователи Max могут просматривать основные личные документы прямо в приложении. Электронные версии отображаются в разделе «Цифровой ID» после согласия на передачу данных из Госуслуг.

Сведения о паспорте, водительском удостоверении, СНИЛС, полисе ОМС и ИНН доступны в Max без биометрии. Карточки документов появляются в профиле, а в дальнейшем в сервис добавят данные о транспортных средствах и основные документы детей.

Получение доступа к документам

Чтобы открыть документы в Max, нужно обновить приложения Max и Госуслуги, открыть раздел «Цифровой ID», выбрать документ и один раз разрешить обработку данных в Госуслугах. После этого информация будет отображаться в профиле автоматически.

Что входит в раздел «Цифровой ID»

«Цифровой ID» состоит из карточек документов и QR-кода, который подтверждает социальный статус и возраст, например при покупке товаров категории 18+ на кассах самообслуживания. Для получения QR-кода требуется пройти идентификацию: с биометрией, загранпаспортом нового поколения или по водительскому удостоверению.