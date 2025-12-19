Компания boAt выпустила умное кольцо Valour Ring 1 под своим ориентированным на производительность суббрендом Valour. Новинка предназначена для пользователей, которые воспринимают фитнес как ежедневную привычку и хотят непрерывно отслеживать состояние здоровья без смарт-часов и экрана.

Кольцо работает незаметно в фоновом режиме, собирая данные о здоровье в течение всего дня и ночи. Оно рассчитано на тех, кому важны стабильные показатели восстановления, тренировок и повседневной активности без постоянного взаимодействия с дисплеем. Основной упор сделан на простоту, точность и комфорт, что делает устройство подходящим для постоянного повседневного ношения.

Valour Ring 1 выполнено в лёгком титановом корпусе и весит менее 6 граммов. Кольцо доступно в матовом цвете Carbon Black и отличается минималистичным дизайном. boAt предлагает размеры с 7 по 12, чтобы обеспечить надёжную посадку для разных пользователей. Чтобы избежать ошибок с размером, компания предоставляет домашний комплект для подбора, позволяющий заранее измерить палец и подтвердить заказ с точной и удобной посадкой.

Сильная сторона Valour Ring 1 — функции мониторинга здоровья. Устройство поддерживает круглосуточное измерение пульса, анализ вариабельности сердечного ритма, измерение уровня SpO₂, подсчёт шагов и активности, отслеживание температуры кожи, уровня стресса и оценку VO₂ Max через приложение boAt Crest. Отслеживание сна включает детальный анализ фаз сна и распознавание дневного сна. Кольцо также поддерживает более 40 спортивных режимов, включая бег, велоспорт, силовые тренировки и ходьбу. Приложение Crest получило обновлённый интерфейс, который стал более простым и удобным.

Valour Ring 1 оснащено современным чипсетом и датчиками нового поколения, обеспечивающими надёжное отслеживание показателей в течение всего дня. Время автономной работы достигает 15 дней на одном заряде. Зарядка осуществляется через док-станцию с разъёмом Type-C, при этом полная зарядка занимает менее 90 минут. Кольцо рассчитано на повседневное использование: оно имеет водозащиту 5 ATM, подходящую для плавания и душа, а также устойчивость к царапинам уровня 6H.





boAt Valour Ring 1 оценено в 133 доллара.