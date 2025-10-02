Финский производитель Oura представил улучшенную версию своего смарт-кольца Ring 4. Ключевые спецификации гаджета остались прежними, однако устройство теперь отличается повышенной прочностью и удобством в повседневной носке, а также получило новые цветовые решения.

Основным отличием обновленной модели от предшественника является материал изготовления корпуса — циркониевый керамический состав. По словам представителей компании, это крайне износостойкий и не теряющий цвет материал, способный оставлять царапины даже на определенных металлических поверхностях.

Усовершенствования повлияли на габариты устройства: толщина возросла с 2,88 до 3,51 мм, а масса — с 5,1 до 8,1 граммов. При этом размеры по окружности пальца остались прежними — от 15,5 до 25,5 по российской системе. Набор возможностей остался без изменений: гаджет продолжает отслеживать насыщение крови кислородом, частоту сердечных сокращений и анализ фаз сна пользователя.

Еще одним добавлением стала возможность подключения к мобильному приложению нескольких колец одновременно. Кроме того, компания анонсировала новый зарядный бокс из алюминия, способный обеспечить пять полных зарядов для самого кольца.

Стоимость керамической версии Oura Ring 4 в белом, розовом, мятном и бирюзовом цветах на рынке США составляет 499 долларов (40 670 руб.), а зарядный футляр оценен в 99 долларов (8 070 руб.).



