В октябре компания Nissan представила небольшое обновление для электрокроссоверов Ariya и Ariya Nismo, а теперь раскрыла сроки начала продаж в Японии. Обычный Nissan Ariya поступит в продажу 20 февраля, тогда как версия Ariya Nismo станет доступна 19 марта.

Обновлённый Ariya получил переработанную переднюю часть с решёткой радиатора, окрашенной в цвет кузова, а также новые 20-дюймовые колёса, выполненные из комбинации алюминия и смолы. Для модели будут доступны три двухцветных варианта окраски и пять однотонных. Интерьер в целом остался без изменений, однако появилась новая цветовая схема White/Green.

Информационно-развлекательная система теперь работает на платформе Google, что указывает на использование Android Automotive. Водителям доступны Google Maps и магазин приложений Google Play. Система управления температурой батареи может взаимодействовать с навигацией и автоматически подстраивать охлаждение или подогрев аккумулятора в зависимости от выбранного маршрута.

Также автомобиль получил поддержку функции vehicle-to-load, позволяющей выдавать до 1500 Вт мощности для питания внешних устройств и бытовых приборов. Для японского рынка была изменена настройка подвески — она стала мягче. Кроме того, система помощи водителю теперь позволяет автомобилю следовать за впереди идущей машиной, многократно ускоряясь и замедляясь, при этом сохраняя заданную дистанцию.

Nissan Ariya Nismo также оснащается мультимедийной системой на базе Android Automotive, поддержкой vehicle-to-load и интеллектуальной системой контроля дистанции, аналогичной той, что используется в стандартной версии модели.



