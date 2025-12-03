Kia представила концепт EV2 ещё в феврале, а теперь компания почти готова полностью раскрыть серийную версию автомобиля, созданного на его основе.

Премьера серийного EV2 состоится 9 января на автосалоне в Брюсселе. По словам Kia, EV2 станет входом бренда в «полностью электрический мир без компромиссов». Модель сочетает «эмоциональный дизайн с современной технологичностью и подключённостью».

Производитель подчёркивает наличие «умных функций для электромобилей» и «просторного, трансформируемого салона». Также EV2 обещает «привлекательный, запоминающийся дизайн» и «прогрессивный характер».

Президент и генеральный директор Kia Europe Марк Хедрих заявил:

С выпуском EV2 мы подтверждаем свою приверженность сделать электрическую мобильность по-настоящему доступной для широкой аудитории — без компромиссов. Этот компактный SUV перенимает инновации и дух наших более крупных электромобилей, оставаясь при этом удобным для повседневной жизни в Европе. Разработанный, спроектированный и вскоре выпускаемый в Европе, EV2 станет важным шагом в формировании будущего ответственной мобильности в регионе.



