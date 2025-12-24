Компания Displace TV анонсировала новое поколение беспроводных телевизоров Pro TV 2 с локальной обработкой ИИ-функций, которая позволяет работать без передачи персональных данных в облако.

Displace TV сообщила, что её телевизоры Displace Pro TV 2 будут использовать локальный искусственный интеллект для обработки пользовательских данных. В отличие от большинства современных ИИ-решений, которые зависят от облачных сервисов, новая модель делает ставку на вычисления непосредственно на устройстве. Компания заявляет, что такой подход снижает риски для конфиденциальности и ограничивает передачу информации сторонним сервисам.

По словам Displace, персональные данные пользователя в большинстве сценариев остаются внутри телевизора и не отправляются на удалённые серверы. Это должно сократить объём информации, доступной внешним платформам, и повысить уровень доверия к устройству со стороны пользователей, обеспокоенных вопросами приватности.

Локальная обработка и ИИ-функции

Displace Pro TV 2 оснащается встроенными нейронными и тензорными процессорами, которые обеспечивают выполнение ИИ-задач непосредственно на телевизоре. Компания подчёркивает, что такая архитектура позволяет реализовать продвинутые функции без необходимости постоянного подключения к облачным сервисам.

В числе возможностей, работающих на локальном ИИ, заявлены функция pause-to-shop, которая предлагает товары из текущей сцены для покупки, персонализированный видеоновостной агент, диалоговый поиск для голосового управления и управление жестами без использования пульта. Операционная система OS 2.0 работает в браузерной среде и, по утверждению производителя, обеспечивает хранение чувствительных данных на самом устройстве.





При этом компания признаёт, что полностью изолировать телевизор от внешнего интернета невозможно. Даже при локальной обработке часть сетевых данных, включая IP-адрес, может оставаться доступной при онлайн-взаимодействии.

Displace Hub и полностью беспроводные ТВ

Одновременно Displace TV готовит к показу устройство Displace Hub, которое компания планирует продемонстрировать на CES в январе. Хаб предназначен для того, чтобы перенести ключевые особенности фирменных телевизоров Displace на любые совместимые модели.

Displace Hub рассчитан на телевизоры с диагональю от 55 до 100 дюймов и массой до 150 фунтов. Устройство оснащено четырёхъядерным процессором Intel N-150, 16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенного хранилища и аккумулятором ёмкостью 15 000 мА·ч. По заявлению компании, этого достаточно для автономной работы большинства телевизоров в течение пяти–десяти часов без подключения к розетке. Хаб также поддерживает беспроводное питание и крепление к стене без сверления.

Displace TV получила известность благодаря полностью беспроводному подходу к телевизорам, включая питание от аккумулятора, беспроводную передачу видеосигнала и вакуумное настенное крепление. Компания рассчитывает, что ориентация на локальный ИИ и приватность позволит ей выделиться на рынке, где большинство производителей продолжают активно использовать облачную обработку пользовательских данных.