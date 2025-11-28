Компания смещает акцент с чисто технологического превосходства к росту рекламной выручки и развитию контентной экосистемы. В 2026 году телевизоры Samsung будут не только премиальными устройствами, но и частью масштабной рекламно-контентной платформы.

Samsung остаётся крупнейшим производителем телевизоров почти два десятилетия, однако конкуренция усиливается: на рынок активно выходят китайские бренды, а Sony и LG заметно ускорили обновление своих линейки. На этом фоне компания продолжит продвигать флагманские технологии, но новая кадровая перестановка показывает, куда смещается фокус.

ТВ как рекламная платформа

Samsung усиливает ставку на превращение телевизора в инструмент монетизации. Ключевым сигналом стало повышение Ким Мунсу до должности вице-президента подразделения Video Display. Мунсу участвовал в создании ОС Tizen для телевизоров и развитии AI-функций, а теперь будет отвечать за развитие платформы и сервисов наряду с аппаратной частью.

Производители всё чаще дополняют ТВ-модели игровыми сервисами, онлайн-покупками и каталогами контента. По сути, телевизор превращается в цифровой рекламный стенд, через который бренды получают доступ к аудитории, а пользователи — к расширенным сервисам.

Samsung активно развивает собственный бесплатный стриминговый сервис Samsung TV Plus — платформу с контентом, полностью основанную на рекламе. Компания планирует и дальше увеличивать объём бесплатных материалов для пользователей, параллельно продавая рекламные размещения.





Растущий рынок бесплатного стриминга

По прогнозам отрасли, мировой рынок рекламы в сегменте FAST-платформ (Free Ad-Supported Television) достигнет $12 млрд к 2027 году. Samsung рассчитывает сохранить лидирующие позиции в этом направлении, усиливая контентную часть своих телевизоров и расширяя рекламную инфраструктуру.

На фоне высокой конкуренции в премиум-классе дополнительные источники выручки становятся для компании стратегически важными. Samsung стремится объединить технологическое лидерство в ТВ с растущим рекламным рынком — и именно эта модель станет основой её телевизионной стратегии на 2026 год.