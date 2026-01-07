Lenovo LOQ 15APH11 стал одним из новых игровых ноутбуков, показанных компанией на CES 2026. Модель ориентирована на доступный сегмент и построена на процессоре AMD Ryzen 7 250, который фактически является переименованной версией Ryzen 7 8840U — производительного APU из линейки Hawk Point.

Этот процессор оснащён восемью ядрами Zen 4 и поддерживает 16 потоков. В конфигурации от Lenovo он работает в паре с 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МТ/с и твердотельным накопителем PCIe Gen 4 объёмом 2 ТБ. За графику отвечает дискретная видеокарта Nvidia RTX 5060 Laptop GPU, доступная в старших вариантах комплектации.

Lenovo отдельно подчёркивает наличие фирменной системы охлаждения Hyperchamber Cooling. По заявлению компании, она обеспечивает эффективный отвод тепла от ключевых компонентов за счёт оптимизированного воздушного потока и направленного вывода горячего воздуха из корпуса.

Ноутбук оснащается 15,3-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 180 Гц. Экран имеет яркость до 400 нит, поддерживает технологию Nvidia G-Sync и охватывает 100% цветового пространства sRGB. Набор портов выглядит вполне достойно для своего класса и включает два USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB4 с поддержкой питания до 140 Вт, один USB 3.2 Gen 2 Type-A, Ethernet-разъём и комбинированный аудиовыход 3,5 мм.

За беспроводные подключения отвечают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Среди других особенностей — стереодинамики, веб-камера с QHD-разрешением и электронной шторкой приватности, а также аккумулятор ёмкостью 60 Вт·ч.





Стартовая цена Lenovo LOQ 15APH11 составляет 1299 долларов. В продаже ноутбук должен появиться в апреле 2026 года.