Компания Asus подтвердила, что перенесла платформу AMD Strix Halo в игровой ноутбук TUF Gaming A14. Эта модель является более доступной альтернативой ROG Zephyrus 14 и на данный момент предлагается в конфигурациях вплоть до Ryzen AI 7 350 и мобильной видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060. При этом Asus заранее намекала, что для TUF Gaming A14 (2026) готовятся две версии, однако до недавнего времени была подробно представлена только модификация на базе Strix Halo.

Asus уже разместила на своём глобальном сайте вторую обещанную версию TUF Gaming A14 (2026), основанную на новой архитектуре AMD Gorgon Point и всё той же видеокарте Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop GPU. Эта модификация отличается от варианта на Strix Halo (FA401EA) модельным номером FA401GM и оснащается процессором Ryzen AI 9 465. Максимальная конфигурация включает до 32 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом до 1 ТБ.

Ключевое различие между Ryzen AI 9 365 и Ryzen AI 9 465 заключается в поддержке более быстрой оперативной памяти — 8 533 MT/с вместо 7 500 MT/с. В остальном TUF Gaming A14 (2026) в версии FA401GM выглядит вполне знакомо: аккумулятор ёмкостью 73 Вт·ч, IPS-дисплей с разрешением 2.5K и частотой обновления 165 Гц, а также два слота M.2 2280 для накопителей.

Информация о сроках начала продаж пока не раскрывается, однако ожидается, что Asus позиционирует модель FA401GM как более доступный вариант по сравнению с FA401EA, аналогично тому, как это уже происходило с предыдущими парами моделей FA401UH и FA401KM.