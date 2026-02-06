Компания ASUS анонсировала новый внешний корпус для твердотельных накопителей M.2 в линейке ROG. Модель получила название ROG Strix Aiolos и стала развитием ранее выпущенного ROG Strix Arion. Новинка поддерживает не только M.2 NVMe SSD формата до 2280, но и M.2 SATA-накопители благодаря использованию двойного интерфейса M.2.

Ключевым улучшением по сравнению с Arion стала скорость передачи данных. ROG Strix Aiolos оснащён интерфейсом USB 3.2 Gen 2×2 Type-C и обеспечивает пропускную способность до 20 Гбит/с, что вдвое выше, чем у предыдущей модели. Повышенная производительность неизбежно ведёт к росту температуры, поэтому ASUS уделила особое внимание охлаждению. В корпусе используется высокоэффективная внутренняя термопрокладка, а также термостойкое покрытие из жидкого силиконового каучука, нанесённое методом литья под давлением. Дополнительно пользователям предлагается фирменное программное обеспечение для мониторинга состояния SSD и отслеживания производительности в реальном времени.

Сам корпус выполнен в безинструментальном дизайне и имеет габариты 115,5 × 46 × 15,12 мм при весе 139 г. Как и у предыдущей модели, здесь предусмотрена RGB-подсветка, металлический крючок и тканевая бирка с логотипом ROG для удобной переноски. При этом ASUS утверждает, что новый крючок в пять раз прочнее, чем использовавшийся в ROG Strix Arion.

На данный момент компания не раскрыла информацию о цене и сроках начала продаж ROG Strix Aiolos.