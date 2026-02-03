Игровое подразделение ASUS ROG выпустило гарнитуру Kithara, позиционируемую как первое аудиофильское решение для геймеров, разработанное совместно с известным производителем HiFiMan. Ключевой особенностью наушников открытого типа стало использование 100-миллиметровых планарно-магнитных излучателей, которые, по заявлениям компании, обеспечивают беспрецедентную детализацию звука в играх — от различимых шагов на расстоянии до звуков перезарядки в хаотичных сценах.

Инженеры ROG акцентируют внимание на низком уровне искажений и широком частотном диапазоне, что позволяет использовать гарнитуру не только для игр, но и для критического прослушивания музыки. Открытая конструкция, традиционная для Hi-Fi-сегмента, способствует формированию воздушного звучания с чётким разделением частот, но при этом может пропускать внешние шумы — что ограничивает использование в шумных помещениях.

Для подключения предусмотрен модульный подход: в комплекте идёт балансный кабель со сменными разъёмами 3,5 мм, 4,4 мм и 6,3 мм, а также адаптер USB-C для современных устройств. Микрофон выполнен в виде съёмной штанги с высоким соотношением сигнал/шум и изолированным каналом передачи для минимизации помех. Эргономика включает регулируемый металлический оголовье, мягкие подушки из нескольких слоёв пены и два комплекта сменных амбушюр (тканевые и искусственная кожа).

Гарнитура уже поступила в продажу по цене $300, что ставит её в один ряд с премиальными игровыми моделями вроде Audeze Maxwell, SteelSeries Arctis Nova Pro и аудиофильскими решениями от Sennheiser. Эксперты отмечают, что выход Kithara отражает растущий спрос на гибридные устройства, которые сочетают игровую функциональность с качеством звука, приближенным к студийному. Однако открытая конструкция может стать ограничением для киберспортсменов, играющих в шумных условиях, где традиционно доминируют закрытые модели с активным шумоподавлением.