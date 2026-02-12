Компания Asus решила отойти от привычной формулы игровых гарнитур и анонсировала ROG Kithara — модель, в которой приоритет сделан не на RGB-подсветку или беспроводные функции, а на качество звука. Для этого Asus сотрудничала с HIFIMAN — брендом, хорошо известным в аудиофильской среде.

ROG Kithara — это гарнитура с открытой конструкцией и крупными 100-мм планарно-магнитными драйверами, что крайне редко встречается в игровом сегменте, где обычно используются динамические излучатели. Цена устройства составляет $299, и оно явно ориентировано на энтузиастов, а не на массового пользователя.

Открытая конструкция обеспечивает более широкую и естественную звуковую сцену, что может быть полезно в соревновательных играх для точного определения направления шагов и других звуков. Однако у такого подхода есть и минус — полное отсутствие шумоизоляции.

Asus заявляет диапазон частот от 8 Гц до 55 кГц — шире возможностей человеческого слуха. Ожидается, что гарнитура будет иметь сбалансированную настройку с чётким разделением низких, средних и высоких частот, без избыточного баса, который часто мешает восприятию деталей в играх.

В отличие от большинства игровых гарнитур, ROG Kithara оснащена 4,4-мм балансным разъёмом, а также поддерживает 3,5-мм и 6,3-мм подключения. В комплект входит USB-C адаптер. Съёмный микрофон использует MEMS-технологию и работает в стандартном диапазоне 20 Гц — 20 кГц.





В конструкции используются металлические элементы — в шарнирах и креплениях оголовья. В комплекте также есть дополнительные амбушюры. Вес гарнитуры составляет около 420 г, что типично для планарных моделей, но может повлиять на комфорт при длительном использовании.

Важно отметить, что у ROG Kithara нет беспроводного режима, активного шумоподавления и декоративной подсветки. Для поклонников классических продуктов ROG это может стать разочарованием, однако такой минимализм выглядит осознанным шагом.

В итоге ROG Kithara больше напоминает гибрид аудиофильских наушников и профессиональной игровой гарнитуры, демонстрируя новое направление, которое Asus пробует в линейке Republic of Gamers.