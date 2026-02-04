Компания Asus начала продажи монитора ROG Strix XG27JCG, выйдя на относительно узкий рынок 5K-игровых дисплеев. Новинка оснащена 27-дюймовой панелью и ориентирована на пользователей, которым важно сочетание высокой чёткости изображения, игровой производительности и возможностей для работы.

Монитор построен на базе Fast IPS-матрицы с разрешением 5120 × 2880 пикселей, плотностью 218 PPI и шагом пикселя 0,116 мм. Экран с соотношением сторон 16:9 охватывает 97% цветового пространства DCI-P3 и проходит заводскую калибровку с точностью ниже Delta E 2. Стандартная яркость составляет 350 нит, а пиковая яркость для HDR-контента достигает 600 нит, что подтверждено сертификацией VESA DisplayHDR 600. Поддерживается 10-битная глубина цвета с отображением 1,07 млрд оттенков, а контрастность заявлена на уровне 1500:1.

Для игр монитор предлагает частоту обновления 180 Гц с возможностью разгона и время отклика 0,3 мс GTG. Также предусмотрен специальный режим повышения частоты кадров: при его активации устройство переключается с 5K при 180 Гц на QHD-разрешение с частотой до 330 Гц, когда приоритетом становится максимальный FPS, а не детализация. Поддержка FreeSync Premium Pro и совместимость с G-SYNC обеспечивают плавный игровой процесс без разрывов изображения, а технологии ELMB 2 и Trace Free улучшают чёткость движущихся объектов.

Набор интерфейсов включает DisplayPort 1.4 с DSC, два порта HDMI 2.1 и USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и подачей питания мощностью до 15 Вт. Также предусмотрены USB-хаб стандарта USB 3.2 Gen 1 и разъём для наушников, однако встроенных динамиков нет. Поддержка HDCP 2.3 позволяет воспроизводить защищённый контент.

Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон экрана от −5 до +20 градусов, поворачивать его на 40 градусов в стороны, разворачивать в портретный режим на 90 градусов и изменять высоту в диапазоне 110 мм. Монитор также совместим с креплениями VESA 100 × 100. Среди дополнительных функций — подсветка Aura Sync RGB и поддержка замка Kensington.





В комплект поставки входят кабель DisplayPort, кабель питания и USB-кабель. Asus также предлагает трёхлетнюю гарантию Rapid Replacement с ускоренной заменой устройства и перекрёстной отправкой в случае неисправности.

Стоимость Asus ROG Strix XG27JCG составляет 849 долларов.