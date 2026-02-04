Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник опроверг слухи о том, что Grand Theft Auto 6 выйдет только в цифровом формате без физической версии на старте продаж. Эти разговоры появились в прошлом месяце. В них утверждалось, что Rockstar якобы планирует отложить выпуск дисков, чтобы избежать утечек.

По тем данным, физическая версия GTA 6 могла появиться через несколько недель после цифрового релиза или вовсе быть перенесена на начало 2027 года. Однако в интервью Variety Зельник прямо заявил, что такой сценарий не рассматривается. Отвечая на вопрос о возможной задержке физического издания, он сказал: «Это не входит в наши планы».

Одновременно Take-Two поделилась свежими финансовыми результатами. Компания сообщила, что продажи Grand Theft Auto 5 превысили 225 миллионов копий — впечатляющий результат для игры, которой уже почти 13 лет. Также было подтверждено, что маркетинговая кампания GTA 6 стартует уже этим летом.

В разговоре с IGN Зельник отметил, что начало активного маркетинга говорит о высокой уверенности издателя в соблюдении текущих сроков релиза. По его словам, приближение к рекламным этапам означает, что вероятность очередного переноса минимальна.

На данный момент релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Ранее игра уже дважды откладывалась: сначала с осени 2025 года на май 2026-го, а затем — на ноябрь 2026 года.



