Перезапуск Perfect Dark разрабатывался студией The Initiative из Калифорнии до июля этого года, когда проект был отменён. Вскоре после этого The Initiative была закрыта в рамках масштабных сокращений в Microsoft.

Игра представляла собой ремейк классического шпионского шутера от студии Rare. Её объявили в 2020 году, а прошлым летом показали на Xbox Summer Showcase, однако позже развитие проекта прекратили.

По данным журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, двое ключевых участников разработки Perfect Dark перешли к издателю GTA 6 — Take-Two, чтобы сформировать новую студию. Даррелл Галлахер, бывший глава The Initiative, и Брайан Хортон, креативный директор проекта, уже присоединились к компании.

Пока не сообщается, где будет базироваться новая команда, как она будет называться и над чем будет работать.

Эта информация появилась вскоре после того, как стало известно о переговорах по передаче отменённого Perfect Dark под крыло Take-Two. По данным Bloomberg, компания обсуждала с Microsoft и Embracer возможность финансирования и издательской поддержки игры, однако сделка сорвалась из-за разногласий по поводу долгосрочных прав на бренд Perfect Dark.





Microsoft летом подтвердила масштабные сокращения — по разным данным, их эффектом стало увольнение около 4% сотрудников компании, то есть примерно 9 100 человек, включая работников игрового подразделения.

Вместе с Perfect Dark была отменена и Everwild — новая долгосрочная разработка студии Rare.