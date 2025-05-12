Rockstar официально перенесла релиз Grand Theft Auto VI на 26 мая 2026 года. Казалось бы, для материнской компании Take-Two это должно стать ударом — ведь именно серия GTA приносит основные доходы. Но в 2025 году всё иначе: издатель готов к такому сценарию и уже выстраивает один из самых насыщенных игровых сезонов в своей истории.

Да, замена GTA невозможна. Однако сочетание долгожданных сиквелов и стабильных спортивных франшиз гарантирует Take-Two уверенные продажи — и вполне может превратить 2025 год в финансово успешный, даже без участия главного хита.

Civilization VII уже вышла — и продаётся отлично

Новую часть стратегии от Сида Мейера уже можно купить на всех платформах — от PC до Switch. Несмотря на смешанные оценки в Steam и критику в адрес интерфейса и базовых механик, Civilization VII стартовала крайне уверенно. По данным Game World Observer, это самая успешно предзаказываемая игра во всей истории серии.

Важно учитывать, что стратегия традиционно раскрывается со временем. В прошлых частях именно DLC кардинально меняли баланс и глубину геймплея. Судя по обсуждениям в сообществе, поклонники ждут контентных обновлений и готовы играть в базовую версию, несмотря на недочёты. Всё это делает Civilization VII важной опорной точкой в 2025 году для Take-Two.

Borderlands 4 выходит в сентябре — и это гарантированный хит

Borderlands 4 поступит в продажу 12 сентября для Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC и новой Nintendo Switch 2. Разработка велась шесть лет, и за это время аудитория успела соскучиться. Borderlands 3 хоть и критиковали за слабый юмор, но разошлась тиражом в 22 миллиона копий. И это — без учёта ремастеров и спин-оффов.

Gearbox пообещала улучшения в сценарии и более уместный юмор. Этого может быть достаточно, чтобы обеспечить отличные продажи на старте. Отсутствие GTA в графике релизов только сыграет на руку — Borderlands 4 станет главным хедлайнером Take-Two осенью 2025 года.

Mafia: The Old Country может стать сюрпризом

Прямым хитом Mafia: The Old Country назвать пока нельзя — серия никогда не славилась высокими продажами. Однако у новой части есть потенциал. Это приквел с упором на сюжет, линейную структуру и отказ от механик, которые мешали прошлым играм.

Hangar 13 описывает проект как «повествовательную криминальную драму», и отсутствие GTA VI открывает для игры уникальное окно внимания. Mafia: The Old Country выйдет летом 2025 года на PC, Xbox Series и PlayStation 5 — и у неё есть шанс выйти из тени больших релизов.

Спортивные франшизы закрывают год

В 2025 году выйдут новые части NBA 2K26, WWE 2K25 и PGA Tour 2K25. Эти серии стабильно продаются миллионами копий ежегодно, особенно среди более широкой аудитории, далёкой от хардкор-гейминга. Даже без инноваций, спортивные игры обеспечивают Take-Two ровный доход и хорошие показатели квартальных отчётов.

Take-Two идёт к 2026 году с сильными позициями

Хотя GTA VI — это отдельный уровень популярности и прибыли, в 2025 году Take-Two предлагает разностороннее и мощное портфолио:

стратегия с высоким потенциалом для DLC;

долгожданный шутер-сиквел;

экспериментальное сюжетное приключение;

три стабильных спортивных франшизы.

Кроме того, в 2026 году компания запланировала как минимум шесть новых игр. С учётом этого, задержка GTA VI не выглядит катастрофой. Take-Two не просто переживёт этот год — она может провести его с рекордными результатами.