Согласно последним слухам, Rockstar может отказаться от выпуска физической версии GTA 6 на момент релиза. Такой шаг, вероятно, будет направлен не против коллекционеров, а на снижение риска утечек информации до официального выхода игры.

По информации инсайдера под ником Graczdari, позднее подтвержденной изданием Insider Gaming, GTA 6 может не получить физическое издание как минимум на старте продаж. Официальных комментариев от Rockstar или Take-Two пока не поступало, однако подобное решение выглядит вполне логичным с точки зрения стратегии. Вместо игнорирования интересов коллекционеров компания, скорее всего, стремится минимизировать вероятность новых утечек.

В прошлом Rockstar уже сталкивалась с серьезными проблемами в этом плане. В 2022 году в сеть попал масштабный массив геймплейных материалов GTA 6, а совсем недавно первый трейлер игры был опубликован раньше запланированного срока из-за утечки. В обоих случаях компания потеряла контроль над ключевыми анонсами и их подачей, поэтому стремление избежать повторения подобных ситуаций вполне объяснимо. Физические копии особенно уязвимы, так как розничные продавцы нередко начинают продажи раньше времени или непреднамеренно раскрывают детали проекта.

Отсутствие физического издания на старте может разочаровать коллекционеров, которым в итоге придется либо покупать игру дважды, либо отказаться от прохождения в день релиза. Дополнительные сложности это создаст и для игроков с медленным интернет-соединением. Ожидается, что объем GTA 6 составит около 200 ГБ, и загрузка такого объема данных может стать серьезной проблемой.

На Reddit многие поклонники уже выразили недовольство, обвиняя Rockstar в так называемой стратегии «тройного заработка»: сначала цифровой релиз, затем выпуск физической версии, а позже — улучшенное техническое издание для ПК. В то же время часть сообщества относится к ситуации с пониманием, полагая, что возможный отказ от физических копий продиктован стремлением сохранить контроль над, вероятно, самым громким игровым релизом последних лет.



