Мод уменьшил объём установки Grand Theft Auto V с примерно 120 ГБ до 2,5 ГБ — не за счёт суперэффективной компрессии, а путём массового удаления миссий, карт, звуков и текстур. Игра запускается, но выглядит и звучит так, будто её портировали с ранней консоли, а не «оптимизировали» для экономии места.

Что вырезали из GTA 5

Создатели мода шли на прямую жертву контента: пропали отдельные миссии, части карты и наборы звуковых файлов, убраны большие текстуры и многие графические ассеты. Итог — мир остался, базовая логика игры работает, но ощущение пустоты и мультяшной графики сродни ранним временам PlayStation 2.

Исходный объём: около 120 ГБ (разные релизы и патчи увеличивали размер).

Новый объём: ~2,5 ГБ — экономия порядка 98% за счёт удаления данных.

Что пострадало: миссии, карты, аудио, высокополигональные модели и текстуры.

Результат: игра работает, но деградировала визуально и по наполнению.

Почему это важно для игроков и индустрии

На поверхности это выглядит как инженерный трюк ради экономии места. На деле мод подчёркивает две вещи: во‑первых, современные игры содержат огромное количество одноразовых и дублейованных активов; во‑вторых, «уменьшение размера» нередко значит не оптимизацию, а удаление опыта.

Контекст: растущие объёмы игр давно стали проблемой для владельцев систем с маленькими SSD — консоли вроде Xbox Series S предлагают порядка 500 ГБ физического хранилища, а эффективное свободное место ещё меньше. В таких условиях спрос на «лёгкие» сборки понятен. Но есть альтернативы: модульные установки и официальные опции устанавливать только нужные компоненты (campaign vs multiplayer) экономят место без уничтожения контента.

Ещё один контекст — моддинг-сообщество. Сторонние авторы часто режут активы для работы на старых ПК или ради эксперимента; это даёт полезные инструменты для тестирования, но не заменяет полноценную работу разработчиков по оптимизации и поддержке разных конфигураций.





Кто выигрывает, а кто проигрывает

Выигрывают те, кому нужен максимально компактный исполняемый файл — например, для демо или ретро‑демонстраций на слабых машинах. Проигрывают регулярные игроки, для которых потеря миссий и атмосферы делает GTA V просто другой игрой. Разработчики и издатели тоже в проигрыше: такие моды подчёркивают, что часть игрового «роста» — не улучшение, а нагромождение данных.

Чего ждать дальше

Ожидать массового перехода на «удалённые» версии не стоит: большинство игроков предпочитает полноценный опыт. Зато можно прогнозировать рост интереса к двум направлениям — официальной модульной установке игр и к инфраструктурным решениям (лучшие алгоритмы компрессии, гибкие паттерны установки на консолях и в лаунчерах). Моды вроде этого выполняют роль провокации: они показывают, насколько много в играх несущественного «веса», но не предлагают приемлемую замену контента.

Вопрос остаётся открытым: удобнее ли иметь «микро‑GTA» ради экономии гигабайтов, или разработчики должны научиться предлагать выбор модулей без уничтожения игры? Пока ответ зависит от того, что вы цените — место на диске или город, в котором есть что поломать и за что цепляться.