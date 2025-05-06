Только что вышел новый трейлер GTA 6. Прошло довольно много времени с тех пор, как Rockstar взорвали интернет первым трейлером Grand Theft Auto VI, а затем отложили игру, но теперь у нас наконец-то есть второй взгляд. Новый трейлер — как и первый — в значительной степени сосредоточен на создании персонажей и мира, без особого геймплея (хотя разработчик называет его «самой большой и захватывающей эволюцией серии на данный момент»).

Сюжетная линия: Джейсон и Люсия

У нас есть еще несколько подробностей о сюжете. Вот описание от Rockstar:

Джейсон и Лусия всегда знали, что играют по чужим правилам. Но когда попытка заработать легкие деньги пошла не по плану, они оказались на темной стороне самого солнечного места в Америке, посреди криминального заговора, простирающегося на весь штат Леонида, – и выбраться из этой передряги можно только общими усилиями.

Новый трейлер также предлагает более подробный взгляд на сеттинг игры. Действие происходит в вымышленной версии Флориды под названием Леонида, где находится культовый Вайс-Сити. В игре будет представлена история в стиле Бонни и Клайда.

Дата выхода и ожидания

Ранее выход шестой игры Grand Theft Auto планировался на осень 2025 года на PS5 и Xbox Series , но позже был перенесен на май 2026 года. В сообщениях также говорилось, что пользовательский контент может сыграть важную роль в выпуске.

Конечно, поклонники GTA привыкли ждать. Прошло более десяти лет с тех пор, как GTA V впервые вышла и была впоследствии портирована на несколько поколений консолей; за это время было продано более 200 миллионов копий.