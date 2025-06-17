Похоже, в мире Red Dead Redemption что-то действительно готовится. Сразу несколько актёров, участвовавших в озвучке культовой игры от Rockstar, за последние дни начали активно намекать на «большие новости». Всё это подогревает слухи о скором анонсе, будь то патч для текущего поколения консолей или нечто совершенно новое.

Сначала Джон Марстон, теперь — Артур Морган

На днях Роб Уитхофф (John Marston) заявил в прямом эфире, что у него есть «волнующие новости». Хотя он не уточнил, о чём именно идёт речь, фанаты быстро сделали вывод — это связано с франшизой Red Dead.

На этом всё не закончилось. Актёр Роджер Кларк, озвучивший Артура Моргана в Red Dead Redemption 2, ответил на вопрос фаната в X (бывший Twitter) коротким «yes» и гифкой с хитро улыбающейся собакой. Очевидно, он знает, о чём речь — и готов поддразнивать фанатов дальше.

Также к обсуждению подключился Рошир Далал (озвучивал Чарли), опубликовав ещё одну загадочную гифку. Всё это выглядит как скоординированный флёрт с аудиторией.

Что это может быть: патч, порт или вовсе не игра?

Естественно, главное предположение — это долгожданный апдейт Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series X|S. Игра до сих пор не получила полноценную версию для новых консолей, а слухи о патче ходят уже несколько лет.

С другой стороны, если бы актёры участвовали в записи новых диалогов или контента, они, скорее всего, были бы связаны строжайшими NDA от Rockstar. Это делает столь открытые намёки в соцсетях маловероятными — если речь идёт именно об игровом релизе.

Есть версия, что всё это может быть связано с запуском Red Dead Redemption 2 на Nintendo Switch 2. Согласно последним утечкам, порт действительно разрабатывается, и Take-Two активно готовится к релизу своих игр на новой платформе от Nintendo. В числе запланированных — Borderlands 4, NBA 2K, WWE 2K и, вполне возможно, Red Dead.

Новая жизнь для RDR2 спустя почти 6 лет?

Изначально Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PS4 и Xbox One, а в 2019-м появилась и на ПК. Несмотря на потрясающую графику и проработанный открытый мир, официальной поддержки текущего поколения консолей до сих пор не было.

С учётом растущего интереса к франшизе, участившихся утечек и активности актёров, можно с уверенностью сказать: новости по Red Dead не за горами. Вопрос только в том, насколько они будут масштабными.