Компания Rockstar Games официально объявила, что Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года, в четверг.

В заявлении разработчики извинились за дополнительное ожидание, отметив, что дополнительные месяцы необходимы, чтобы довести игру до уровня качества, которого фанаты ожидают и заслуживают.

«Мы понимаем, что ожидание было долгим, и благодарим вас за терпение и поддержку. Эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем полировки, который вы ожидаете и заслуживаете», — говорится в сообщении Rockstar.

Создатели также выразили уверенность, что ожидание оправдает себя: игроки смогут исследовать огромный штат Леонида и вновь посетить современный Вайс-Сити, ставший символом серии.