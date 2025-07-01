В последние годы некоторые западные издатели принципиально отказываются от перевода своих игр на русский язык. Однако, похоже, что с GTA VI ситуация обстоит иначе.

В сети появились новые вакансии Rockstar Games — компания ищет сотрудников для своих отделов маркетинга и локализации. В частности, ей нужны специалисты для тестирования переводов на различные языки, среди которых указан и русский. Эти сотрудники будут проверять качество перевода и консультировать команду, занимающуюся переводами с помощью искусственного интеллекта.

Первые намеки на то, что GTA VI будет доступна на русском языке, появились после выхода второго трейлера игры. На обновленной странице официального сайта можно было найти информацию о проекте на русском языке, включая детали о персонажах и сюжете.

Напомним, что релиз ожидаемого экшена в мире запланирован на 2026 год.



