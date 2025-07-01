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В последние годы некоторые западные издатели принципиально отказываются от перевода своих игр на русский язык. Однако, похоже, что с GTA VI ситуация обстоит иначе.

В сети появились новые вакансии Rockstar Games — компания ищет сотрудников для своих отделов маркетинга и локализации. В частности, ей нужны специалисты для тестирования переводов на различные языки, среди которых указан и русский. Эти сотрудники будут проверять качество перевода и консультировать команду, занимающуюся переводами с помощью искусственного интеллекта.

2025 07 01 10 53 19

Первые намеки на то, что GTA VI будет доступна на русском языке, появились после выхода второго трейлера игры. На обновленной странице официального сайта можно было найти информацию о проекте на русском языке, включая детали о персонажах и сюжете.

Напомним, что релиз ожидаемого экшена в мире запланирован на 2026 год.


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