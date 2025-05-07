Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон заявил, что компания чувствует себя спокойнее в преддверии релиза следующей игры серии Battlefield — особенно после того, как Grand Theft Auto VI была официально отложена до конца мая 2026 года.

Во время подведения финансовых итогов EA подтвердила: следующий Battlefield выйдет до конца марта 2026 года. Полноценный анонс проекта состоится уже этим летом.

Интересно, что заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Rockstar Games объявила о переносе GTA 6 на 26 мая 2026 года. Это создаёт временной зазор как минимум в два месяца между релизами крупных шутера и блокбастера с открытым миром.

На вопрос инвестора о том, как задержка GTA 6 влияет на планы конкурентов и ожидания от Battlefield, Уилсон ответил:

“Сегодня разработка игр занимает годы, и если вы уже не были готовы к релизу в этот период, вряд ли получится подвинуть даты и воспользоваться менее конкурентным окном,” — отметил он.

“Тем не менее, мы уверены, что Battlefield будет готов к выпуску к марту 2026.”

По мнению EA, перенос GTA 6 создаёт удобное окно на рынке, но не все смогут этим воспользоваться из-за сложности быстрой смены сроков выпуска.