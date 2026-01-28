Компания AOC выпустила новый игровой монитор с Mini LED-подсветкой и разрешением 4K. Новинка получила 2 304 зоны локального затемнения, пиковую яркость до 1 600 нит в HDR-режиме и 600 нит при отображении SDR-контента. Модель под названием Agon AG275UXM2 также оснащена современным набором интерфейсов.

Новый Mini LED-монитор был представлен на домашнем рынке компании. Напомним, что чуть более двух месяцев назад AOC показала модель Q27G4SMN, а также выпустила Agon U27G4XM на глобальный рынок — монитор с 1 152 зонами Mini LED-подсветки, предназначенный для конкуренции с решениями вроде Q27G3XMN.

Теперь AOC начала продажи Agon AG275UXM2, который приходит на смену более старой модели AG275UXM. Новый 27-дюймовый монитор использует QD Mini LED-подсветку и предлагает вдвое больше зон локального затемнения — 2 304. За счет этого заявлена пиковая яркость до 1 600 нит в HDR и до 600 нит в стандартном SDR-режиме.

Монитор оснащен матрицей с нативным разрешением 4K и частотой обновления 160 Гц, а время отклика составляет 0,5 мс по стандарту MPRT. При снижении разрешения до 1080p устройство может работать с частотой обновления до 330 Гц, при этом время отклика сокращается до 0,3 мс.

С точки зрения подключений Agon AG275UXM2 предлагает DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 Гбит/с, порты USB 3.2 Gen 1 и USB Type-C с поддержкой зарядки мощностью до 65 Вт. Также предусмотрены KVM-переключатель и эргономичная подставка.





В Китае монитор уже поступил в продажу по цене 3 999 юаней, что эквивалентно примерно 475 долларам США. Информации о выходе устройства на международные рынки пока нет.