AOC готовится выпустить на глобальный рынок игровой монитор Agon U27G4XM. Это происходит после релиза модели Q27G4SMN в Китае, которая оснащена Mini LED-подсветкой и 27-дюймовой VA-панелью. Новая версия использует Fast IPS-панель, сохраняя ту же систему Mini LED.

Монитор предлагает разрешение 4K 3840×2160 при частоте 160 Гц. В режиме Dual Frame пользователи могут переключаться на 1080p с частотой 320 Гц. Устройство оснащено 1152 зонами локального затемнения и обеспечивает пиковую яркость до 1200 нит в HDR. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 1000. Заявлено время отклика 1 мс GtG и поддержка Adaptive Sync и NVIDIA G-SYNC Compatible.

Экран охватывает 151,8 процента пространства sRGB, 98 процентов DCI-P3 и 96,5 процента Adobe RGB. Mini LED-подсветка повышает контрастность, уменьшает засветы и делает яркость более равномерной. Экран имеет диагональ 27 дюймов, соотношение сторон 16:9, антибликовое покрытие и углы обзора 178 градусов. Контрастность — 1000:1 статическая и 80M:1 динамическая. Панель отображает 1,07 миллиарда цветов (8 бит плюс FRC).

Набор портов включает HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, четыре порта USB Type-A, один USB Type-B и разъём 3,5 мм для наушников. Встроенных динамиков и порта USB Type-C нет. Поддерживаются режимы PiP и PbP.

В комплект входит эргономичная подставка с регулировкой высоты на 130 мм, наклоном от минус 3 до 21 градуса, поворотом от минус 28 до 28 градусов и возможностью вращения на 90 градусов в обе стороны. Спереди используется трёхсторонний безрамочный дизайн. Задняя панель выполнена в чёрно-красном цвете. Поддерживается крепление VESA 100×100.





Дополнительно предусмотрены режим Low Input Lag, USB-хаб и фирменное ПО G-Menu.

Продажи Agon U27G4XM начнутся в Великобритании в начале следующего года по цене 399,99 фунтов стерлингов. В странах Еврозоны монитор появится в январе 2026 года по цене 519 евро.