Компания Acer расширила линейку игровых мониторов Predator, представив новую флагманскую модель с экстремально высокой частотой обновления. Predator XB273U F6 стал одним из немногих не-OLED-мониторов с ультравысокой герцовкой, показанных на CES 2026. Устройство оснащено 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560 × 1440 пикселей (QHD) и базовой частотой обновления 500 Гц. Благодаря технологии двух режимов монитор может работать и на частоте до 1000 Гц, но при снижении разрешения до 1280 × 720 пикселей, что ставит его в один ряд с новым Samsung Odyssey G60H с частотой 1040 Гц.

Пока не уточняется, какой именно производитель поставляет матрицу для Predator XB273U F6, хотя не исключено, что это LG Display. Конкурировать новинке предстоит с моделями Philips Evnia 27M2N5500XD и AOC Agon AGP277QK, которые используют двухрежимные панели TCL CSOT с поддержкой 500 и 1000 Гц. В то же время монитор Acer заявлен с поддержкой технологии FreeSync Premium для плавного игрового процесса без разрывов изображения, временем отклика 1 мс и режимом овердрайва с откликом до 0,5 мс.

По данным производителя, Predator XB273U F6 охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 99% sRGB. Яркость экрана достигает 350 нит, а контрастность составляет 2000:1. В монитор также встроены динамики, правда с ограниченной мощностью 2 Вт. Подставка полностью регулируемая и поддерживает наклон, изменение высоты, поворот и разворот экрана. Из интерфейсов предусмотрены два порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и разъём для наушников.

Выход Acer Predator XB273U F6 запланирован на второй квартал года. В Северной Америке монитор будет стоить от 799,99 доллара, а в Европе его цена составит 899 евро.