В преддверии выставки CES 2026 компания Samsung представила сразу несколько впечатляющих игровых мониторов, сделав ставку на сверхвысокие частоты обновления и передовые технологии отображения. Главной новинкой стал 32-дюймовый Odyssey 3D, который Samsung называет первым в мире 6K-монитором с поддержкой трёхмерного изображения без использования очков.

Монитор сочетает высокое разрешение 6K с частотой обновления 165 Гц, которую можно увеличить до 330 Гц благодаря режиму Dual Mode. Время отклика составляет 1 мс (GtG). По словам Samsung, оптимизированные 3D-эффекты улучшают восприятие рельефа, глубины и разделения объектов по сравнению с обычным 2D-изображением. Поддержка таких эффектов заявлена для ряда игр, включая Stellar Blade и The First Berserker: Khazan.

Ещё одной заметной новинкой стал 27-дюймовый Odyssey G6, который выводит частоту обновления на новый уровень. Это первый в мире монитор с частотой до 1040 Гц в режиме Dual Mode. В нативном режиме он поддерживает разрешение QHD с частотой до 600 Гц. Samsung утверждает, что такие характеристики помогут игрокам быстрее отслеживать цели и различать мелкие детали в динамичных сценах. Монитор совместим с AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync.

Для поклонников OLED-технологий Samsung представила 32-дюймовый Odyssey OLED G8. Он оснащён 4K QD-OLED-панелью с частотой обновления 240 Гц, антибликовым покрытием и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500. Максимальная яркость ограничена уровнем 300 нит. Монитор поддерживает интерфейсы DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1 с пропускной способностью до 80 Гбит/с, а также технологии AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync.

Кроме того, компания анонсировала ещё две модели серии Odyssey G8 с высоким разрешением. Первая — 32-дюймовый Odyssey G80HS с разрешением 6K и частотой до 165 Гц. Вторая — 27-дюймовый Odyssey G8 с разрешением 5K, нативной частотой до 180 Гц и возможностью повышения до 360 Гц в QHD-режиме благодаря Dual Mode.





Информации о ценах на новые мониторы пока нет. Ожидается, что Samsung раскроет детали ближе к началу следующего года.